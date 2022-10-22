В Донецкой области российские силы атаковали 13 населенных пунктов

Донецкая область. Фото: полиции

На Донетчине в течение суток российские войска нанесли 22 удара по мирному населению. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



По информации полиции, под огонь попали 13 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинск, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, Великая Новоселка, Пивничное, Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка. Оккупанты вели обстрелы из артиллерии, РСЗО «Ураган», «Град», «Смерч».



«Разрушены и повреждены 45 гражданских объектов: 30 жилых домов, хозяйственное сооружение, гаражи, автомобили. Наибольшим обстрелам снова подвергся Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу четыре раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые», — проинформировали правоохранители.



Также отмечается, что от артиллерийских обстрелов в Красногоровке и Парасковеевке получили травмы гражданские жители. В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города из реактивной системы залпового огня «Смерч».



Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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