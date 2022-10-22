На Донеччині російські сили атакували 13 населених пунктів

22 жовтня 2022, 10:30

На Донеччині російські сили атакували 13 населених пунктів

Донецька область. Фото: поліції Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині протягом доби російські війська завдали 22 удари по мирному населенню. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

За інформацією поліції, під вогонь потрапили 13 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Велика Новосілка, Північне, Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка. Окупанти вели обстріл з артилерії, РСЗВ «Ураган», «Град», «Смерч».

«Зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об'єктів: 30 житлових будинків, господарську споруду, гаражі, автомобілі. Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту чотири рази. Внаслідок влучення ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені», — поінформували правоохоронці.

Також зазначається, що від артилерійських обстрілів у Красногорівці та Парасковіївці зазнали травм громадянські жителі. У Костянтинівці є постраждалі від обстрілу міста з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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