На Донеччині російські сили атакували 13 населених пунктів

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині протягом доби російські війська завдали 22 удари по мирному населенню. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



За інформацією поліції, під вогонь потрапили 13 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Велика Новосілка, Північне, Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка. Окупанти вели обстріл з артилерії, РСЗВ «Ураган», «Град», «Смерч».



«Зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об'єктів: 30 житлових будинків, господарську споруду, гаражі, автомобілі. Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту чотири рази. Внаслідок влучення ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені», — поінформували правоохоронці.



Також зазначається, що від артилерійських обстрілів у Красногорівці та Парасковіївці зазнали травм громадянські жителі. У Костянтинівці є постраждалі від обстрілу міста з реактивної системи залпового вогню «Смерч».



Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Дивіться також:



