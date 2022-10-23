ВСУ отбили атаки российских войск на Донбассе — Генштаб

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



Российские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. За прошедшие сутки оккупанты снова прибегли к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилья гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты Силами обороны Украины.



За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



В других направлениях российские войска осуществляли обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудово и Ходыно Черниговской области и Середина Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времевка, Большая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.



В Южнобужском направлении противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них — Безымянное, Белогорка, Давыдов Брод, Новогригоровка, Новоукраинка, Партизанское, Правдино и Красная Долина.



По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни:

в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены;

в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов российских войск. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА «Орлан».



Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 других важных объектов противника, включая одну радиолокационную станцию.