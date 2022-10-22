С начала суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов по Украине — Генштаб ВСУ

Российские силы с начала суток нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства «Shahed-136». 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским военным удалось сбить. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилых домов гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.



Под вражеские удары попали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.



Обстановка по направлениям:

на Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;

обстановка без существенных изменений; на Северском направлении — обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

— обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области; на Слобожанском направлении — оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

— оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области; на Бахмутском направлении – обстрелы из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

– обстрелы из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск; на Авдеевском направлении — оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского;

— оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь;

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь; на Южнобужском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, под удары попали районы более 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

«По уточненной информации, в результате ударов сил обороны в течение последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага», — рассказали в Генштабе.