С начала суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов по Украине — Генштаб ВСУ

Российские силы с начала суток нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства «Shahed-136». 20 крылатых ракет и 11 БПЛА украинским военным удалось сбить. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области», — говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилых домов гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Под вражеские удары попали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Обстановка по направлениям:
«По уточненной информации, в результате ударов сил обороны в течение последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага», — рассказали в Генштабе.