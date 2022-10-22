Оккупанты полностью оставили Чаривное и Чкалово на Херсонщине — Генштаб ВСУ

Россияне покидают территорию Херсонской области, при этом чаще грабят местных жителей. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал», — говорится в оперативной сводке Генштаба.



Также отмечается, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий россиян в Херсоне.



«Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста», — добавили в Генштабе.

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