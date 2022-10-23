ЗСУ відбили атаки російських військ на Донбасі — Генштаб

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар'їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка у Луганській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Зазначається, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



Російські війська обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення і ведуть повітряну розвідку. Минулої доби окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більше половини крилатих ракет та ударних БПЛА було збито Силами оборони України.



Минулої доби загарбники завдали 32 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснили більше 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Удари отримали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



В інших напрямках російські війська здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове та Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Волківка та Юнаківка Сумської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне та Терни Донецької області;

на Бахмутському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яківна Донецької області;

— на Авдіївському та Запорізькому напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Ненудне Донецької області та Дорожнянка та Горіхів Запорізької області.



У Южнобузькому напрямку противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них — Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдино та Червона Долина.



За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки супротивника за попередні дні:

у Новій Каховці Херсонської області, внаслідок поразки місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено;

у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація про загиблих окупантів уточнюється.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено поразку 15-ти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів російських військ. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан».



Військовослужбовці ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника, включаючи одну станцію радіолокації.