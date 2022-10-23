Джонсон не будет претендовать на пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отказе участвовать в новых выборах лидера Консервативной партии и главы британского правительства. Об этом сообщает The Guardian.



Джонсон сказал, что он не будет баллотировать после того, как к вечеру воскресенья набрал около 60 голосов, что меньше порога в 100 депутатов, необходимого для участия в голосовании.



При этом бывший премьер утверждал, что у него была необходимая поддержка в 102 голоса, но он решил не баллотироваться, поскольку «это было бы просто неправильно», поскольку «вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте».



Джонсон подтвердил, что вел переговоры с другими кандидатами — Риши Сунаком и Пенни Мордонт — об объединении кампаний но, договориться они не смогли.



Теперь на пост лидера Консервативной партии Великобритании сейчас претендуют два кандидата — бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным Sky News, Сунак заручился поддержкой 144 депутатов, а Мордонт — только 24, чего будет недостаточно для выдвижения кандидатуры.



В случае, если только один кандидат получит достаточную поддержку парламентариев (минимум 100 голосов), то он автоматически становится лидером тори и премьером Британии. По всей видимости, новым премьер-министром станет Риши Сунак.



Голосование депутатов от Консервативной партии продлится до 14:00 понедельника.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке после шести недель пребывания в должности. Консервативная партия намерена до 28 октября объявить имя нового лидера и, соответственно, главы правительства.