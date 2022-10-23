Джонсон не претендуватиме на пост прем'єр-міністра Великобританії

23 жовтня 2022, 23:31

Джонсон не претендуватиме на пост прем'єр-міністра Великобританії

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії та голови британського уряду. Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон сказав, що він не балотуватиме після того, як до вечора неділі набрав близько 60 голосів, що менше за поріг у 100 депутатів, необхідного для участі в голосуванні.

 При цьому колишній прем'єр стверджував, що він мав необхідну підтримку в 102 голоси, але він вирішив не балотуватися, оскільки «це було б просто неправильно», оскільки «ви не можете ефективно керувати, якщо у вас немає єдиної партії в парламенті».

 Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами — Ріші Сунаком та Пенні Мордонт — про об'єднання кампаній, але домовитися вони не змогли.

Тепер на посаду лідера Консервативної партії Великобританії зараз претендують два кандидати — колишній міністр фінансів Ріші Сунак та лідер Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт — лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.

Якщо лише один кандидат отримає достатню підтримку парламентаріїв (мінімум 100 голосів), то він автоматично стає лідером торі та прем'єром Британії. Очевидно, новим прем'єр-міністром стане Ріші Сунак.

Голосування депутатів від Консервативної партії триватиме до 14:00 понеділка.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс 20 жовтня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді. Консервативна партія має намір до 28 жовтня оголосити ім'я нового лідера та, відповідно, глави уряду.

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