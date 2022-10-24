У Старобільську та Сєверодонецьку окупанти вимагають перепустки для виїзду

24 жовтня 2022, 09:01

У Старобільську та Сєверодонецьку окупанти вимагають перепустки для виїзду

У Старобільську та Сєвєродонецьку на захопленій військами РФ частині Луганської області окупанти вимагають у людей перепустку для виїзду. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Пославшись на інформацію мешканців, які залишилися в Сєвєродонецьку, Гайдай розповів про складнощі отримання такої перепустки, через вільний графік місцевої окупаційної адміністрації.

Також він розповів, що мешканцям Рубіжного дали 10 днів на пошуки вільних квартир. У них окупанти планують заселяти колаборантів та бойовиків. За даними Гайдая, у пріоритеті житло тих жителів міста, які виїхали надовго.

«Через відмову участі в бойових діях на Луганщині 20 частково мобілізованих росіян спрямували на підвал. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином, російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Черговий випадок – у перший день «мобікі» потрапили під мінометний обстріл, повернулися до частини, де виявилося, що усі їхні особисті речі кудись зникли. Знову прозвучала команда йти на першу лінію. Пограбовані відмовилися і відправилися на поверх нижче. Голі-босі, але ще живі», - повідомив Гайдай.

Авіація Сил оборони України, як розповів голова Луганської ОВА, протягом 23 жовтня завдала 11 ударів по позиціях окупантів. Обстріляно 11 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, а підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 12 БПЛА «Shahed-136».

Також Гайдай розповів, що українські ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири боєприпаси, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти російської армії.

«За минулу добу відбиті атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли наступні населені пункти:

- на Куп’янському та Лиманському напрямках: Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

- на Бахмутському напрямку: Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка», - написав Гайдай.

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