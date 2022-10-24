Кремль запугивает страны НАТО, чтобы они меньше помогали Украине — ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил с коллегами из четырех стран-членов НАТО и обвинил Украину в подготовке к применению так называемой «грязной бомбы» с ядерными веществами, но вероятность того, что Россия использует это как прикрытие для собственного ядерного или химического удара крайне низка. Об этм пишут эксперты Института исследования войны (ISW).



Отмечается, что звонки Шойгу являются очередной провокацией, а её цель - расшатывание единства в рядах союзников Украины. Также в ISW сообщают, что обвинениями о «грязной бомбе» Кремль, вероятно, пытался замедлить военную помощь стран Запада для Украины, а также повторно осуществил попытку запустить в инфопространство нарратив Кремля о том, что США якобы готовят удар химическим оружием по Украине, чтобы обвинить в этом РФ.



Кроме того в ISW считают, что звонки Шойгу не являются предвестниками применения армией РФ тактического ядерного оружия. Эксперты полагают, что, если бы Кремль собиралась его применить, то это было бы намного раньше. Серия же звонков Шойгу коллегам из стран НАТО, вероятно, была дальнейшим бряцанием оружием со стороны РФ.

Ранее заявления министра обороны Сергея Шойгу прокомментировал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав их ложью, и заявив, что Украина не имеет никаких «грязных бомб».