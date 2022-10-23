«Абсурдная и опасная ложь»: Кулеба — о заявлениях России о «грязной бомбе» в Украине

Украина не имеет никаких «грязных бомб», и заявления России о якобы намерениях украинской стороны применить такое оружие, являются ложью. Так прокомментировал сегодняшние заявления министра обороны Сергея Шойгу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — написал Кулеба в Twitter.



Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал коллегам из Франции и Турции о якобы готовящихся «провокациях» Украины с использованием «грязной бомбы».



Также Шойгу поговорил о ситуации в Украине с министром обороны США и министром обороны Великобритании.