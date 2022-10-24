Кремль залякує країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні — ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поговорив із колегами з чотирьох країн-членів НАТО і звинуватив Україну у підготовці до застосування так званої «брудної бомби» з ядерними речовинами, але ймовірність того, що Росія використовує це як прикриття для власного ядерного чи хімічного удару, вкрай низька. Про це пишуть експерти Інституту дослідження війни (ISW).



Наголошується, що дзвінки Шойгу є черговою провокацією, а її мета – розхитування єдності у лавах союзників України. Також в ISW повідомляють, що звинуваченнями про «брудну бомбу» Кремль, ймовірно, намагався сповільнити військову допомогу країн Заходу для України, а також повторно здійснив спробу запустити в інфопростір наратив Кремля про те, що США нібито готують удар хімічною зброєю по Україні, щоб звинуватити у цьому РФ.



Крім того, в ISW вважають, що дзвінки Шойгу не є провісниками застосування армією РФ тактичної ядерної зброї. Експерти вважають, що якби Кремль збирався її застосувати, то це було б раніше. Серія ж дзвінків Шойгу колегам з країн НАТО, ймовірно, була подальшим брязканням зброєю з боку РФ.

Раніше заяви міністра оборони Сергія Шойгу прокоментував глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши їх брехнею і заявивши, що Україна не має жодних «брудних бомб».