В Украину приглашена делегация МАГАТЭ из-за заявлений РФ о «грязной бомбе»

Из-за заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке ВСУ «грязной бомбы» с ядерными веществами в Украину приглашена делегация МАГАТЭ. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки «грязной бомбы». Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», - написал он в своём Twitter.

Ранее эксперты Института исследования войны (ISW) сообщили, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу являются очередной провокацией, а её цель - расшатывание единства в рядах союзников Украины.