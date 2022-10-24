В Україну запрошено делегацію МАГАТЕ через заяви РФ про «брудну бомбу»

24 жовтня 2022, 13:20

В Україну запрошено делегацію МАГАТЕ через заяви РФ про «брудну бомбу»

Через заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про підготовку ЗСУ «брудної бомби» з ядерними речовинами в Україну запрошено делегацію МАГАТЕ. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати», - написав він у своєму Twitter.

Раніше експерти Інституту дослідження війни (ISW) повідомили, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є черговою провокацією, а її мета – розхитування єдності в лавах союзників України.

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