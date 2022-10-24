Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на открытии V украино-германского экономического форума, сообщает «Укринформ».

«Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать, защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет. Фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того оружия, которое мы увидели и которым пользовались», - заявил глава правительства Украины.



Шмыгаль напомнил, что за последние две недели армия РФ выпустила по Украине более 300 ракет и дронов. Российские войска, по его словам, целенаправленно разрушают энергетическую, тепловую и водоснабжающую инфраструктуру.

Премьер поблагодарил федеральное правительство Германии, лично канцлера Олафа Шольца за весь спектр помощи, который Украине предоставляет Германия, «от военной до финансовой, социальной, гуманитарной».

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что комплекс немецкой ПВО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) «показал себя чрезвычайно с очень хорошей стороны» во время последних ракетных обстрелов и атак дронами войск РФ территории Украины.