Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль

24 октября 2022, 16:21

Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на открытии V украино-германского экономического форума, сообщает «Укринформ».

«Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать, защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет. Фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того оружия, которое мы увидели и которым пользовались», - заявил глава правительства Украины.

Шмыгаль напомнил, что за последние две недели армия РФ выпустила по Украине более 300 ракет и дронов. Российские войска, по его словам, целенаправленно разрушают энергетическую, тепловую и водоснабжающую инфраструктуру.

Премьер поблагодарил федеральное правительство Германии, лично канцлера Олафа Шольца за весь спектр помощи, который Украине предоставляет Германия, «от военной до финансовой, социальной, гуманитарной».

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что комплекс немецкой ПВО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) «показал себя чрезвычайно с очень хорошей стороны» во время последних ракетных обстрелов и атак дронами войск РФ территории Украины. 

Еще по теме

Прочее
Война Ракеты Пво

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек
09:01
В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда
00:14
Обстрелы на Донбассе и юге Украины — главное за день ►
22:23
«ДНР» заявила о раненых мирных жителях в Донецке и Ясиноватой
19:18
Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком
23:43
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
15:36
Оккупанты призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город
14:50
В Донецке ранена женщина
12:48
«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена
11:24
Пушилин заявил, что «ДНР» не будет менять режим комендантского часа
09:59
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два жителя Донецка
все новости
16:39
На Херсонщине ВСУ за полчаса сбили два вертолета оккупантов
16:28
Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера
16:21
Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль
15:39
В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 54 населенных пунктах
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:26
В Херсонской области ВСУ освободили уже более 90 населенных пунктов
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
13:20
В Украину приглашена делегация МАГАТЭ из-за заявлений РФ о «грязной бомбе»
13:17
Украина экспортировала уже 8,8 млн тонн агропродукции по «зерновому соглашению»
12:22
Ночью российские войска обстреляли несколько громад Донецкой области
11:51
Оккупанты за сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области
11:32
Военком Киева предупредил, что мобилизация в Украине остается необходимостью
11:10
Чем отличаются детские цепочки от взрослых? (PR)
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
все новости
ВИДЕО
Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины
23 октября, 18:31
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
22 октября, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама