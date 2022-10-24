Німецька система ППО IRIS-T збиває 9 із 10 ракет — Шмигаль

24 жовтня 2022, 16:21

Німецька система ППО IRIS-T збиває 9 із 10 ракет — Шмигаль

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє «Укрінформ».

«Система IRIS-T є надзвичайно ефективною. Я буду говорити про це і сьогодні, і завтра. Ми, можна так сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню. Воно точно ефективне: 9 із 10 ракет, фактично рятує життя українців, вражаючи мішень. Це найвищий показник, який є у того озброєння, яке ми бачили та яким користувалися», - заявив глава уряду України.

Шмигаль нагадав, що за останні два тижні армія РФ випустила по Україні понад 300 ракет і дронів. Російські війська, за його словами, цілеспрямовано руйнують енергетичну, теплову та водопостачальну інфраструктуру.

Прем'єр подякував федеральному уряду Німеччини, особисто канцлеру Олафу Шольцю за весь спектр допомоги, який Україні надає Німеччина, «від військової до фінансової, соціальної, гуманітарної».

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що комплекс німецької ППО IRIS-T «показав себе надзвичайно з дуже гарного боку» під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами військ РФ території України.

Читайте также:

Захистити небо: Як працює українська протиповітряна оборона

Ще за темою

Інше
Війна ППО ракетний удар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:29
У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти
14:23
З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам
13:51
Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров
11:34
Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За добу під час обстрілів поранено семеро людей
09:01
У Старобільську та Сєверодонецьку окупанти вимагають перепустки для виїзду
00:14
Обстріли на Донбасі та півдні України — головне за день ►
22:23
«ДНР» заявила про поранених мирних жителів у Донецьку та Ясинуватій
19:18
Російського військкора Семена Пегова поранено під Донецьком
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
Всі новини
16:39
На Херсонщині ЗСУ за півгодини збили два вертольоти окупантів
16:28
Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра
16:21
Німецька система ППО IRIS-T збиває 9 із 10 ракет — Шмигаль
15:39
У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 54 населених пунктах
15:29
У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти
14:26
На Херсонщині ЗСУ звільнили вже понад 90 населених пунктів
14:23
З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам
13:51
Окупанти взяли в полон дітей з Енергодару — Федоров
13:20
В Україну запрошено делегацію МАГАТЕ через заяви РФ про «брудну бомбу»
13:17
Україна експортувала вже 8,8 млн тонн агропродукції за «зерновою угодою»
12:22
Вночі російські війська обстріляли декілька громад Донецької області
11:51
Окупанти за добу обстріляли девʼять населених пунктів Донецької області
11:34
Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ
11:32
Військком Києва попередив, що мобілізація в Україні залишається необхідністю
10:56
Кремль залякує країни НАТО, щоб вони менше допомагали Україні — ISW
Всі новини
ВІДЕО
Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини
23 жовтня, 18:31
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
23 жовтня, 12:32
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама