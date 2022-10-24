Німецька система ППО IRIS-T збиває 9 із 10 ракет — Шмигаль

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє «Укрінформ».

«Система IRIS-T є надзвичайно ефективною. Я буду говорити про це і сьогодні, і завтра. Ми, можна так сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню. Воно точно ефективне: 9 із 10 ракет, фактично рятує життя українців, вражаючи мішень. Це найвищий показник, який є у того озброєння, яке ми бачили та яким користувалися», - заявив глава уряду України.



Шмигаль нагадав, що за останні два тижні армія РФ випустила по Україні понад 300 ракет і дронів. Російські війська, за його словами, цілеспрямовано руйнують енергетичну, теплову та водопостачальну інфраструктуру.

Прем'єр подякував федеральному уряду Німеччини, особисто канцлеру Олафу Шольцю за весь спектр допомоги, який Україні надає Німеччина, «від військової до фінансової, соціальної, гуманітарної».

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що комплекс німецької ППО IRIS-T «показав себе надзвичайно з дуже гарного боку» під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами військ РФ території України.