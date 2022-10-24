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Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера

24 октября 2022, 16:28

Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера

Бывший министр финансов Великобритании в кабинете Бориса Джонсона Риши Сунак автоматически становится новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром страны. Его конкурентка Пенни Мордонт отозвала кандидатуру на выборах. Об этом сообщили в руководстве британской Консервативной партии.

Мордонт сообщила в своем Twitter, что отозвала кандидатуру на выборы премьер-министра, отметив, что полностью поддерживает Сунака.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и не будет бороться за возвращение в должность премьера.

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