Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

Колишній міністр фінансів Великобританії у кабінеті Бориса Джонсона Ріші Сунак автоматично стає новим головою Консервативної партії та, відповідно, прем'єр-міністром країни. Його конкурентка Пенні Мордонт відкликала кандидатуру на виборах. Про це повідомили у керівництві британської Консервативної партії.



Мордонт повідомила у своєму Twitter, що відкликала кандидатуру на вибори прем'єр-міністра, зазначивши, що повністю підтримує Сунака.



Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон увечері в неділю заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії і не боротиметься за повернення на посаду прем'єра.