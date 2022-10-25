У Зеленского допустили обмен Богуслаева на украинских пленных

Президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают российские оккупанты. Об этом в эфире «Настоящего времени» сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он привел пример обмена 215 украинских пленных на Виктора Медведчука.



«По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали - занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», - добавил он.



При этом на данный момент принятых решений нет.



23 октября СБУ задержала президента корпорации «Мотор Сич» по делу о незаконны поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



Затем СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента «Мотор Сичи», подтверждающих его сотрудничество с российской стороной.



Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.