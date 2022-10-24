СБУ выложила записи разговоров президента «Мотор Сичи» о сотрудничестве с РФ после 24 февраля

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с Россией.



По данным СБУ, Богуслаев продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам даже после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. В подтверждения этого были опубликованы соотвествующие разговоры президента «Мотор Сичи» с руководителями российских военных предприятий.



Также был опубликован фрагмент разговора марта 2022 года, в котором Богуслаев, комментируя российский ракетный обстрел территории своего завода в Запорожье сказал, что «мы без всякой злобы к этому относимся».

Накануне СБУ сообщила о задержании президента «Мотор Сичи» Вячеслаева Богуславева и начальника одного из департаментов предприятия. Им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности и пособничество государству-агрессору.



«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки.



