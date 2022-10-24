Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Президента «Мотор Сичи» отправили под стражу на два месяца, СМИ нашли у него российский паспорт

24 октября 2022, 21:20

Президента «Мотор Сичи» отправили под стражу на два месяца, СМИ нашли у него российский паспорт

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения президенту корпорации «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», – сообщили в спецслужбе.

Кроме президента «Мотор Сичи» аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Ранее обоим фигурантам сообщили о подозрении по ст.111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

По данным программы «Схемы» (Радио Свобода), Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. С тех пор он четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его российскому паспорту. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента «Мотор Сичи», подтверждающих его сотрудничество с российской стороной.

Со стороны «Мотор-Сич» следователи заметили поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

«Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник"», – сказано в сообщении.

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Вячеслав Богуслаев, президент акционерного общества «Мотор Сич» – одного из крупнейших в Европе предприятий по производству авиадвигателей. До продажи контрольного пакета акций китайской компании Skyrizon, которая заморожена судом, был крупнейшим акционером предприятия.

Еще по теме

Люди
Вячеслав Богуслаев
Организации
Мотор Сич
Прочее
коллаборационизм

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек
09:01
В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда
00:14
Обстрелы на Донбассе и юге Украины — главное за день ►
22:23
«ДНР» заявила о раненых мирных жителях в Донецке и Ясиноватой
19:18
Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком
23:43
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
15:36
Оккупанты призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город
14:50
В Донецке ранена женщина
12:48
«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена
все новости
21:20
Президента «Мотор Сичи» отправили под стражу на два месяца, СМИ нашли у него российский паспорт
20:00
В Лимане и окрестностях уже эксгумировали 184 тела мирных жителей
19:03
ВСУ освободили еще несколько сел Донбасса
17:38
Минобороны РФ заявило о готовности к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
16:39
На Херсонщине ВСУ за полчаса сбили два вертолета оккупантов
16:28
Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера
16:21
Немецкая система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет — Шмыгаль
15:39
В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 54 населенных пунктах
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:26
В Херсонской области ВСУ освободили уже более 90 населенных пунктов
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
13:20
В Украину приглашена делегация МАГАТЭ из-за заявлений РФ о «грязной бомбе»
все новости
ВИДЕО
Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины
23 октября, 18:31
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
22 октября, 23:43

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама