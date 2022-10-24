Президента «Мотор Сичи» отправили под стражу на два месяца, СМИ нашли у него российский паспорт

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения президенту корпорации «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», – сообщили в спецслужбе.



Кроме президента «Мотор Сичи» аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.



Ранее обоим фигурантам сообщили о подозрении по ст.111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.



По данным программы «Схемы» (Радио Свобода), Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. С тех пор он четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его российскому паспорту. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.



Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента «Мотор Сичи», подтверждающих его сотрудничество с российской стороной.



Со стороны «Мотор-Сич» следователи заметили поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.



«Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник"», – сказано в сообщении.



Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.



Вячеслав Богуслаев, президент акционерного общества «Мотор Сич» – одного из крупнейших в Европе предприятий по производству авиадвигателей. До продажи контрольного пакета акций китайской компании Skyrizon, которая заморожена судом, был крупнейшим акционером предприятия.