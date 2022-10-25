У Зеленського допустили обмін Богуслаєва на українських полонених

Президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти. Про це в ефірі «Настоящего времени» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука.



«За Медведчуком, ви бачите, використали суб’єкт: отримали всі дані, всі свідчення, віддали — займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців та дівчат. Я сподіваюся, що ми використовуватимемо будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів», — додав він.



При цьому на даний момент ухвалених рішень немає.



23 жовтня СБУ затримала президента корпорації «Мотор Січ» у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



Потім СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які б підтверджували його співпрацю з російською стороною.



Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.



За даними програми «Схеми», В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.