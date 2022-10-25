Оккупанты в Херсонской области пообещали выдворять за отказ принимать рубли

Оккупационные власти Херсонской области будут привлекать к ответственности «по законам военного времени» тех, кто отказывается принимать рубли в качестве оплаты товаров. Об этом написал «замглавы» региональной «администрации» Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.



В опубликованном видеообращении он уточнил, что речь идет о выдворении на подконтрольную Украине территорию.



«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины», — сказал он.



По его словам, речь идет о «менялах, которые поднимают курсы» и «максимально пытаются нажиться» на жителях Херсонской области.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал «договоры» о «включении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. На аннексированных территориях до 31 декабря 2022 года разрешено пользоваться гривной, но «официальная» денежной единицой называется рубль.