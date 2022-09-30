Путин аннексировал еще часть украинских территорий

Подписание бумаг об аннексии в Кремле. Скриншот

Президент России Владимир Путин подписал «договоры» о «включении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.



Аннексия произошла на церемонии в Кремле. Путин сослался на результаты «референдумов» на оккупированных территориях. Также он выразил надежду, «что Федеральное собрание поддержит принятие в состав России четырех регионов» на следующей неделе.



Для подписания «документов» в Москву прибыли главы оккупационных администраций: от «ДНР» — Денис Пушилин, от «ЛНР» — Леонид Пасечник, от Запорожской области — Евгений Балицкий, от Херсонской области — Владимир Сальдо.



Перед этим Путин выступил с речью, в ходе которой призвал Украину вернуться к переговорам.



«Россия готова к переговорам с Украиной. Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь, боевые действия и вернуться за стол переговоров», — заявил Путин.



При этом он сказал, что люди на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях «становятся навсегда нашими гражданами».



Путин подчеркнул, что «мы будем защищать свою землю всеми своими силами и средствами».



Значительную часть своей речи Путин посвятил критике Запада. В частности обвинил западные страны в якобы колониальной политике. Путин также заяви, что установленные международные правила — «сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты».

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине. Тогда аргументом для аннексии полуострова также стал псевдореферендум.



Вместе с этим РФ инициировала провокации в Донецке и Луганске, которые переросли в вооруженный конфликт на востоке Украины. Россия поддерживала свои прокси-формирования на Донбассе в течение 8 лет, пока не начала открытое полномасштабное вторжение в Украину.