Окупанти на Херсонщині пообіцяли видворяти за відмову приймати рублі

Окупаційна влада Херсонської області притягуватиме до відповідальності «за законами воєнного часу» тих, хто відмовляється приймати рублі як оплату товарів. Про це написав «заступник голови» регіональної «адміністрації» Кирило Стремоусов у своєму телеграм-каналі.



В опублікованому відеозверненні він уточнив, що йдеться про видворення на підконтрольну Україні територію.



«Щодо всіх тих людей, які відмовляються сьогодні у місті Херсоні приймати рублі або якимось чином саботують адміністрацію Херсонської області. Вас фіксують, і надалі ми розбиратимемося аж до видворення на територію України», — сказав він.



За його словами, йдеться про «мінял, які піднімають курси» та «максимально намагаються нажитися» на мешканцях Херсонської області.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. На анексованих територіях до 31 грудня 2022 дозволено користуватися гривнею, але «офіційна» грошовою одиницею називається рубль.