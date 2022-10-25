Мобилизованный из Тувы скончался на пункте сбора в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте правительства республики.



В пресс-релизе говорится, что это было «происшествие со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков».



Поскольку призывник получил статус военнослужащего, расследование будут вести Главное военное следственное управление Следственного комитета России и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.



По данным проекта «Сибирь.Реалии», ранее в пункте сбора на территории Новосибирского военного училища скончались двое мобилизованных. В начале октября «Тайга.инфо» писала, что в новосибирском лагере для мобилизованных скончался 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун. Его матери сказали, что он умер от сердечного приступа, но, по ее словам, раньше проблем с сердцем у него не было. По словам родственников, на теле погибшего были синяки и гематомы.



По подсчетам «Медиазоны», к середине октября в 75 регионах России мобилизовали не меньше 431 тысячи человек.