Мобілізований із Туви помер на пункті збору у Новосибірську. Про це повідомляє сайт уряду республіки.



У прес-релізі йдеться, що це був «випадок зі смертельними наслідками внаслідок вживання спиртних напоїв».



Оскільки призовник отримав статус військовослужбовця, розслідування вестиме Головне військове слідче управління Слідчого комітету Росії та Головна військова прокуратура Центрального військового округу.



За даними проекту "Сибір.Реалії", раніше в пункті збору на території Новосибірського військового училища померли двоє мобілізованих. На початку жовтня «Тайга.інфо» писала , що у новосибірському таборі для мобілізованих помер 35-річний доброволець із Братська Олександр Колтун. Його матері сказали, що він помер від серцевого нападу, але, за її словами, раніше проблем із серцем він не мав. За словами родичів, на тілі загиблого були синці та гематоми.



За підрахунками "Медіазони", до середини жовтня в 75 регіонах Росії мобілізували не менше 431 тисячі осіб.