«ДНР»: В Горловке обстреляна колония

Сегодня территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу. Об этом сообщили в группировке «ДНР».



«Сегодня, 25 октября 2022 года, в период времени с 8 часов 20 минут до 12 часов 40 минут территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу», — говорится в сообщении.



Всего, как отмечается, было выпущено четыре снаряда.



5 октября в группировке «ДНР» заявляли об обстреле Мичуринской колонии в Горловке с вертолетов.

Ранее сообщалось, что в Донецке в ходе обстрелов сегодня пострадали два человека, есть разрушения зданий и объектов энергетической инфраструктуры.