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«ДНР»: В Горловке обстреляна колония

Обновлено
25 октября 2022, 16:13

«ДНР»: В Горловке обстреляна колония

Сегодня территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу. Об этом сообщили в группировке «ДНР». 

«Сегодня, 25 октября 2022 года, в период времени с 8 часов 20 минут до 12 часов 40 минут территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу», — говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, было выпущено четыре снаряда.

5 октября в группировке «ДНР» заявляли об обстреле Мичуринской колонии в Горловке с вертолетов.

Ранее сообщалось, что в Донецке в ходе обстрелов сегодня пострадали два человека, есть разрушения зданий и объектов энергетической инфраструктуры.

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