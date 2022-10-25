«ДНР»: У Горлівці обстріляно колонію

Сьогодні територія Мічуринської виправної колонії зазнала обстрілу. Про це повідомили в угрупуванні «ДНР».



«Сьогодні, 25 жовтня 2022 року, в період часу з 8 годин 20 хвилин до 12 годин 40 хвилин територія Мічуринської виправної колонії зазнала обстрілу», — стверджується у повідомленні.



Всього, як заначається, було випущено чотири снаряди.



Також було опубліковано фото наслідків обстрілу.



5 жовтня в угрупуванні «ДНР» заявляли про обстріл Мічуринської колонії у Горлівці з гелікоптерів.

Раніше повідомлялося, що в Донецьку під час обстрілів сьогодні постраждали двоє людей, є руйнування будівель та об'єктів енергетичної інфраструктури.