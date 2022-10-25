«ДНР»: У Горлівці обстріляно колонію

Оновлено
25 жовтня 2022, 16:13

«ДНР»: У Горлівці обстріляно колонію

Сьогодні територія Мічуринської виправної колонії зазнала обстрілу. Про це повідомили в угрупуванні «ДНР».

«Сьогодні, 25 жовтня 2022 року, в період часу з 8 годин 20 хвилин до 12 годин 40 хвилин територія Мічуринської виправної колонії зазнала обстрілу», — стверджується у повідомленні.

Всього, як заначається, було випущено чотири снаряди.

Також було опубліковано фото наслідків обстрілу.


5 жовтня в угрупуванні «ДНР» заявляли про обстріл Мічуринської колонії у Горлівці з гелікоптерів.

Раніше повідомлялося, що в Донецьку під час обстрілів сьогодні постраждали двоє людей, є руйнування будівель та об'єктів енергетичної інфраструктури.

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