«ДНР»: В ходе обстрелов пострадали двое жителей Донецка, есть разрушения

Последствия обстрелов в Донецке. Фото: Соцсети

В Донецке в ходе обстрелов сегодня пострадали два человека, есть разрушения зданий и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Уточняется, что оба пострадавших получили ранения по улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка. Это мужчины 1960 и 1990 годов рождения. Неподалеку по улице Электронной повреждено остекление корпуса школы № 52 и многоквартирный дом микрорайона Азотный.

Последствия обстрелов в Донецке. Фото: Соцсети

Кроме этого, в Ленинском районе города — повреждено остекление цехов и производственных помещений ПАО «Конструкция», в Кировском — без напряжения 17 трансформаторных подстанций, в результате чего 1200 абонентов в поселках Лидиевка и Бирюзова остались без света, в Петровском повреждены стекла, крыши и хозпостройки двух частных домов.



В результате обстрела Макеевки в 12:30 обесточено 10 трансформаторных подстанций, три котельные, детский сад, 2300 бытовых абонентов.



Утверждается, что в зону поражения попали пять районов Донецка, Макеевка, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и окрестные поселения Яковлевка, Каштановое, Минеральное, Красный Партизан.