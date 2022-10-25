Ранены шесть человек: Взрыв в Мелитополе попал на видео

Мелитополь. Скриншот

Во время взрыва в оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня утром пострадали шесть человек. Об этом заявил российский «ТАСС».



Утверждается, что ранен в том числе ребенок.



«Мощность взрыва, произошедшего во вторник у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте», — уверяют в РФ.



Также опубликована запись с камеры видеонаблюдения с моментом взрыва:





Ранее сообщалось, что оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня утром произошел взрыв у бизнес-центра, где находится пророссийский телеканал «ЗаТВ».