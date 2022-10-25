Поранено шістьох людей: Вибух у Мелітополі потрапив на відео

25 жовтня 2022, 22:20

Поранено шістьох людей: Вибух у Мелітополі потрапив на відео

Мелітополь. Скріншот Мелітополь. Скріншот

Під час вибуху в окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці постраждали шестеро людей. Про це заявив російський «ТАСС».

Стверджується, що поранена зокрема дитина.

«Потужність вибуху, що стався у вівторок біля будівлі медіахолдингу "ЗаМедіа" у Мелітополі, склала не менше 15 кг у тротиловому еквіваленті», — запевняють у РФ.

Також опубліковано запис з камери відеоспостереження з моментом вибуху:



Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці стався вибух біля бізнес-центру, де знаходиться проросійський телеканал «ЗаТВ».

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