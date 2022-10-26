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Два комплекса ПВО NASAMS для Украины переданы производителем правительству США

26 октября 2022, 09:36

Два комплекса ПВО NASAMS для Украины переданы производителем правительству США

Правительство США получило от компании-производителя две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. Об этом пишет Defense News.

«Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству пару недель назад. Они будут устанавливаться в Украине [в ближайшее время]», — сказал генеральный директор компании производителя Raytheon Technologies Грег Хейз в эфире CNBC «Squawk on the Street».

Хейз рассказал, что NASAMS - это система противовоздушной обороны малой дальности, и она может сбивать в небе беспилотники и баллистические ракеты, а также истребители. По его словам, эти комплексы также могут стрелять усовершенствованной ракетой «воздух-воздух» средней дальности AIM-120.

24 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной, сбивая 9 из 10 ракет.

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