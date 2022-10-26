Два комплекси ППО NASAMS для України передані виробником уряду США

26 жовтня 2022, 09:36

Два комплекси ППО NASAMS для України передані виробником уряду США

Уряд США отримав від компанії-виробника дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Про це пише Defense News.

«Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони встановлюватимуться в Україні [найближчим часом]», — сказав генеральний директор компанії виробника Raytheon Technologies Грег Хейз в ефірі CNBC «Squawk on the Street».

Хейз розповів, що NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може збивати у небі безпілотники та балістичні ракети, а також винищувачі. За його словами, ці комплекси також можуть стріляти удосконаленою ракетою «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120.

24 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає ефективно закривати небо над Україною, збиваючи 9 із 10 ракет.

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