Кириленко назвал пострадавшие от обстрелов громады на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА

Российские силы продолжают обстрелы громад в Донецкой области, есть погибшие и разрушения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Около 03:10 россияне нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть разрушения: уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки. Также в течение ночи обстрелам подвергались прифронтовые громады в центре и на севере области», — рассказал Кириленко.



По его словам, на Донецком направлении россияне стреляли по Первомайскому Очеретинской громады, Марьинке, Красногоровке и Катериновке Марьинской громады.



«На Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская громады. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома. А артобстрелы по окрестностям Часовоярской громады, к счастью, обошлись без пострадавших и разрушений», — сообщил глава области.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один человек, еще четверо ранены.



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