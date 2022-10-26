Кириленко назвав постраждалі від обстрілів громади на Донеччині

26 жовтня 2022, 11:23

Кириленко назвав постраждалі від обстрілів громади на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

Російські сили продовжують обстріли громад у Донецькій області, є загиблі та руйнування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Близько 03:10 росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. Також протягом ночі обстрілу зазнавали прифронтові громади в центрі та на півночі області», — розповів Кириленко.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинській громаді, Мар'їнці, Красногорівці та Катеринівці Мар'їнської громади.

«На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська та Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. А артобстріли по околицях Часовоярської громади, на щастя, обійшлися без постраждалих та руйнувань», — повідомив очільник області.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинула одна людина, ще четверо поранені.

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