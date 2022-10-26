На Донетчине с начала войны погибли 1100 мирных жителей, без учета Мариуполя и Волновахи

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один житель Бахмута. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Кроме того, правоохранители обнаружили тела четверых гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево.



Еще четыре человека за вчера получили ранения: двое — в Бахмуте, по одному — в Тоненьком и Торецке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1100 мирных жителей. 2472 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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