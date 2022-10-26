Крейсер затонул из-за ракет «Нептун»: РосСМИ назвали имена семи погибших на «Москве»

Российские журналисты узнали имя еще одного погибшего моряка с затонувшего крейсера «Москва». Об этом сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».



Отмечается, что стало известно имя еще одного погибшего моряка — выходца из ростовской станицы.



«Владимира Ковалева упомянули как члена экипажа "Москвы" односельчане из станицы Мелиховская. Поводом стало мероприятие "День Белых Журавлей", проведенное 25 октября Мелиховским культурно-просветительным центром в честь погибших на разных войнах земляков. Авторы сообщения о Ковалеве проигнорировали официальную версию Минобороны о том, что крейсер затонул из-за пожара и детонации боекомплекта. Они написали, что крейсер затонул после попадания украинских ракет "Нептун"», — говорится в сообщении.

Также перечисляются иные известные имена погибших на «Москве»: мичман Дмитрий Черемискин, старший мичман Иван Вахрушев, матросы-срочники Леонид Савин, Иван Франтин, Егор Шкребец, а также капитан-лейтенант Валерий Криворог.



Минобороны признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести.

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».