Плот с затонувшего крейсера «Москва». Фото: ГПСУ

В Черном море нашли плот с затонувшего крейсера «Москва». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Спасательный плот на 20 человек с затонувшего российского корабля "Москва" выловил и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна. Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море», — отметили в ГПСУ.



По словам пограничников, на плоту было сломано и повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформы моряков и морпехов. На жилетах и ​​униформах были боевые номера.



Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда.



«Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть», — подчеркнули в ведомстве.

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали».