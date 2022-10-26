Крейсер затонув через ракети «Нептун»: РосЗМІ назвали імена семи загиблих на «Москві»

26 жовтня 2022, 12:32

Крейсер затонув через ракети «Нептун»: РосЗМІ назвали імена семи загиблих на «Москві»

Російські журналісти дізналися ім'я ще одного загиблого моряка з крейсера «Москва», що затонув. Про це повідомив російський Telegram-канал «Можем объяснить».

Зазначається, що стало відомо ім'я ще одного загиблого моряка — вихідця з ростовської станиці.

«Володимира Ковальова згадали як члена екіпажу "Москви" односельці зі станиці Меліховська. Приводом став захід "День Білих Журавлів", проведений 25 жовтня Меліхівським культурно-освітнім центром на честь земляків, що загинули на різних війнах. Автори повідомлення про Ковальова проігнорували офіційну версію Міноборони про те, що крейсер затонув через пожежу та детонацію боєкомплекту. Вони написали, що крейсер затонув після влучення українських ракет "Нептун"», — йдеться у повідомленні.

Також перелічуються інші відомі імена загиблих на «Москві»: мічман Дмитро Череміскін, старший мічман Іван Вахрушев, матроси-строковики Леонід Савін, Іван Франтін, Єгор Шкребець, а також капітан-лейтенант Валерій Криворіг.

Міноборони визнало загибель лише одного члена екіпажу, а ще 27 оголосило зниклими безвісти.

Флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва» затонув після удару українськими протикорабельними ракетами «Нептун". У Міноборони РФ заявили, що на борту корабля стався вибух боєзапасу після пожежі, а екіпаж «повністю евакуювали».

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