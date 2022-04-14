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Флагманский крейсер «Москва» утонул. Это подтвердило Минобороны РФ

14 апреля 2022, 23:22

Флагманский крейсер «Москва» утонул. Это подтвердило Минобороны РФ

Флагманский крейсер Черноморского флота России «Москва» затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там рассказали, что при буксировке крейсера «Москва» в порт из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря крейсер затонул.

Что стало причиной пожара в российском ведомстве не уточнили.

Вечером 13 апреля стали появляться сообщения о пожаре на крейсере «Москва» в Черном море в результате его поражения украинскими ракетами «Нептун».

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения. На корабле находилось более 500 человек. Российская сторона утверждает, что их эвакуировали.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Аретовича, крейсер «Москва» обеспечивал прикрытие средствами ПВО для херсонской группировки войск РФ. При этом он отметил, что образовавшуюся брешь еще предстоит оценить украинским специалистам.

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