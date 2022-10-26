В Минобороны рассказали о ситуации на фронте в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины ведут активную оборону и осуществляют некоторые наступательные действия. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.



«Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некие наступательные действия. В последнюю неделю интенсивность событий несколько снижается на фронте, и мы фактически находимся в активной обороне», — сказала Маляр.



Также она подчеркнула, что Украина не теряет территории: ситуация находится под контролем ВСУ.



По словам замминистра, конечная цель ВСУ — освобождение всех украинских территорий.

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