У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті у Херсонській області

У Херсонській області Збройні сили України ведуть активну оборону та здійснюють деякі наступальні дії. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Там точаться бої. Сам Генштаб це позиціює як оборонні дії, у межах яких відбуваються деякі наступальні дії. Останній тиждень інтенсивність подій дещо знижується на фронті, і ми фактично перебуваємо в активній обороні», — сказала Маляр.



Також вона наголосила, що Україна не втрачає території: ситуація перебуває під контролем ЗСУ.



За словами заступниці міністра, кінцева мета ЗСУ — звільнення всіх українських територій.

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