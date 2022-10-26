В деоккупированные населенные пункты Харьковщины начинают ходить автобусы

На деоккупированной территории Харьковщины восстанавливают автобусные маршруты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что перевозчики снова осуществляют рейсы в населенные пункты 7 освобожденных от российских оккупантов общин региона.

«Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – в Малиновку и Чкаловский», - рассказал Синегубов.

Также, по его словам, в ближайшее время будет возобновлено автобусное сообщение: Харьков – Изюм и Харьков – Липцы.

Синегубов напомнил, что на деоккупированных территориях Харьковской области проходит процесс разминирования, восстановливают автомобильные дороги и мосты, потому пока рано говорить о полном и безопасном восстановлении автобусных маршрутов.

20 октября начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что на освобожденных территориях региона правоохранители нашли 22 места пыток, организованных российскими оккупантами.