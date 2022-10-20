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В Харьковской области найдены 22 пыточные россиян

20 октября 2022, 21:21

В Харьковской области найдены 22 пыточные россиян

На освобожденных территориях Харьковской области правоохранители нашли 22 места пыток, организованных российскими оккупантами. Это стало возможно благодаря показаниям свидетелей и потерпевших, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко на брифинге 20 октября.

«Установлено 22 места пыток. Мы устанавливаем по показаниям свидетелей или потерпевших людей, которые через них прошли», — сказал Тимошко.

Известно, что места пыток были обнаружены в Волчанске (2), Купянске (4), Шевченково (2), Изюме (4), Казачьей Лопани (3), Липцах, Великом Бурлуке, Песках-Радьковских, Боровой. Тимошко уточнил, что сейчас нельзя называть общее количество людей, прошедших через пыточные россиян, так как часть людей сейчас находятся в РФ. Кроме того, по словам Тимошко, у полиции есть данные о том, что захватчики вывозили людей в РФ пытали их там, а потом возвращали в Украину.

«У них есть место в Шебекино (Белгородская область РФ), где находятся наши военные и полицейские пленные. Там они также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тела двух замученных военнослужащих. Их, мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а вернули назад тела. Т.е. скорее всего, имели место пытки на территории РФ Есть свидетельства людей, которые говорят, что также тела вывозили в РФ», — уточнил Тимошко, добавив что часть полицейских, оставшихся на захваченных территориях, побывали в пыточных россиян.

Кроме того, Тимошко сообщил, что в данный момент Государственное бюро расследований объявило о подозрении 22 полицейским, перешедшим на сторону оккупантов. Всего подозреваемых в возможном сотрудничестве с врагом 65 человек (включая этих 22 человека).

В свою очередь начальник Главного управления Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пыточные прошли 15 его сотрудников.

«Всего 15 человек у нас побывали в пыточных: 8 сотрудников Балаклейской пожарно-спасательной части №42, 3 - в Казачьей Лопани и 4 - в Волчанске. Другим сотрудникам тоже были угрозы, постоянно из запугивали, проверяли», — сказал Волобуев.

На территории Харьковской области было выявлено 10 мест, в которых оккупанты пытали украинцев.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

Украинских военнослужащих, чьи тела обнаружили в одном из мест массовых захоронений в Изюме, пытали перед убийством.

В Херсонской области российские силы удерживают более 500 мирных жителей, их пытают, подвергают жестокому обращению и психологическому насилию.

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Владимир Тимошко Александр Волобуев
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Пытки деоккупация

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