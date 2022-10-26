До деокупованих населених пунктів Харківщини починають ходити автобуси

26 жовтня 2022, 15:26

До деокупованих населених пунктів Харківщини починають ходити автобуси

На деокупованій території Харківщини відновлюють автобусні маршрути. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що перевізники знову здійснюють рейси до населених пунктів 7 звільнених від російських окупантів громад регіону.

«Із Харкова автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. Із Чугуєва – до Малинівки та Чкаловського», - розповів Синєгубов.

Також, за його словами, найближчим часом буде відновлено автобусне сполучення: Харків – Ізюм та Харків – Липці.

Синєгубов нагадав, що на деокупованих територіях Харківської області відбувається процес розмінування, відновлюють автомобільні дороги та мости, тому поки що рано говорити про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів.

20 жовтня начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив , що на звільнених територіях регіону правоохоронці знайшли 22 місця тортур, організованих російськими окупантами.

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