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В Славянске жителям развозят твердое топливо на зиму: Как получить

27 октября 2022, 10:34

В Славянске жителям развозят твердое топливо на зиму: Как получить

В Славянской громаде продолжается работа по обеспечению твердым топливом жителей частного сектора. Об этом рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.

«В первую очередь это касается социально незащищенных граждан. Из местного бюджета на эти цели выделили пять миллионов гривен. Еще 4,9 миллиона гривен поступило из государственного бюджета. На сегодняшний день топливо в виде брикетов и пеллет уже получили 300 домохозяйств», — сообщил Лях.

Он уточнил, что пеллеты, брикеты или дрова выдаются в том случае, если жилье оборудовано печным отоплением или имеет твердотопливный котел.

«Написать заявление на дрова можно в центре детского и юношеского творчества по адресу: ул. Центральная, 39, с 09:00 до 15:00. Если вы знаете маломобильных жителей громады, которые не смогут это сделать самостоятельно, сообщите их данные на горячую линию», — обратился к жителям руководитель Славянска.

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