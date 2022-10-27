У Слов'янську мешканцям розвозять тверде паливо на зиму: Як отримати

27 жовтня 2022, 10:34

У Слов'янську мешканцям розвозять тверде паливо на зиму: Як отримати

У Слов'янській громаді продовжується робота із забезпечення твердим паливом мешканців приватного сектору. Про це розповів очільник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Насамперед це стосується соціально незахищених громадян. З місцевого бюджету на ці цілі виділили п'ять мільйонів гривень. Ще 4,9 мільйона гривень надійшло із державного бюджету. На сьогодні паливо у вигляді брикетів та пелет уже отримали 300 домогосподарств», — повідомив Лях.

Він уточнив, що пеллети, брикети або дрова видаються в тому випадку, якщо житло обладнане пічним опаленням або має твердопаливний котел.

«Написати заяву на дрова можна у центрі дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Центральна, 39, з 09:00 до 15:00. Якщо ви знаєте маломобільних мешканців громади, які не зможуть це зробити самостійно, повідомите їхні дані на гарячу лінію», — звернувся до мешканців керівник Слов'янська.

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