У Слов'янську мешканцям розвозять тверде паливо на зиму: Як отримати

У Слов'янській громаді продовжується робота із забезпечення твердим паливом мешканців приватного сектору. Про це розповів очільник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Насамперед це стосується соціально незахищених громадян. З місцевого бюджету на ці цілі виділили п'ять мільйонів гривень. Ще 4,9 мільйона гривень надійшло із державного бюджету. На сьогодні паливо у вигляді брикетів та пелет уже отримали 300 домогосподарств», — повідомив Лях.



Він уточнив, що пеллети, брикети або дрова видаються в тому випадку, якщо житло обладнане пічним опаленням або має твердопаливний котел.



«Написати заяву на дрова можна у центрі дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Центральна, 39, з 09:00 до 15:00. Якщо ви знаєте маломобільних мешканців громади, які не зможуть це зробити самостійно, повідомите їхні дані на гарячу лінію», — звернувся до мешканців керівник Слов'янська.

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