Жителей прифронтовых территорий бесплатно обеспечат дровами на зиму

На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность обогреть дом в течение осенне-зимнего периода. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«Расходы на закупку и доставку древесины областным военным администрациям компенсируют путем перераспределения субвенции из государственного бюджета. Соответствующую инициативу Минреинтеграции сегодня поддержало правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты», — отметили в ведомстве.



Такую возможность, сообщили в Минреинтеграции, предоставили для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей — территории которых прилегают к зоне проведения военных (боевых) действий.



На проект предусмотрены расходы — 562,5 миллионов гривен. Субвенцию будут распределять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложениям.



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