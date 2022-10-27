В Минобороны назвали число украинцев, освобожденных из плена

Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обмена пленными. Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.



«Мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить», — подчеркнула Маляр.



По ее словам, факты нарушения Россией Женевских конвенций — фиксируются.



Также замминистра отметила, что Украина заботится об освобожденных из плена. В том числе с ними работают психологи.



По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения России уже проведено 28 обменов, освобождены 978 человек. Среди них — 99 гражданских. Переговоры продолжаются.

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